Сьогодні на Землі продовжують бушувати потужні магнітні бурі

Перші робочі дні після свят можуть виявитися важкими для багатьох: до Землі наближається магнітна буря, яка здатна погіршити самопочуття і вплинути на роботу приладів.

"10 та 11 березня очікується подальше посилення геомагнітної активності, можлива помірна або велика магнітна буря", - повідомив керівник Центру прогнозів геофізичної обстановки / ІЗМІРАН / Сергій Гайдаш. За його словами, "минулої доби тривало зростання сонячної активності, зареєстровано 12 спалахів середніх балів і один великий спалах".

Великі магнітні бурі нерідко тягнуть за собою збої у системах зв`язку, виводять з ладу супутники і навігаційну апаратуру. На організм людини найбільш негативний вплив чинять малі магнітні бурі. Порушення сну і працездатності, дратівливість і нервозність можуть відчути навіть абсолютно здорові люди, попереджають медики. Щоб запобігти нездужанню, слід більше часу відводити на відпочинок і сон, кажуть фахівці. Вони рекомендують у такі дні завчасно приймати призначені лікарем препарати, уникати серйозних фізичних і емоційних навантажень.

Попередня магнітна буря була зареєстрована в середині лютого. На думку вчених, цей рік буде вирізнятися підвищеною активністю Сонця, тож жителям Землі ще неодноразово доведеться відчути на собі наслідки "обурення" світила.

ami-tass.ru