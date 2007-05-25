Країни-учасниці ВОЗ домовилися зробити обмін зразками вірусу грипу

На 60-ій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я країни-учасниці ВОЗ затвердили рекордний бюджет на 2008-2009 роки для Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також прийняли угоду, згідно з якою, вони проведуть обмін зразками вірусу грипу.

Це головний підсумок 60-ої сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, що проходила в Женеві з 14 по 23 травня.

Резолюція була прийнята за ініціативою країн, що розвивалися. Ці країни стверджують, що існуюча останні 50 років система обміну вірусним матеріалом призводила до розробки вакцин, які були недоступні для більшості з них.

Повідомляється, що відповідно до прийнятої резолюції, ВОЗ створить міжнародний запас вакцини від вірусу H5N1 й інших потенційно небезпечних штамів, а також розробить механізми для забезпечення справедливого доступу до вакцин і противірусних препаратів у разі пандемії.

Наприклад, Індонезія навіть припинила на якийсь час обмін зразками вірусу з ВОЗ після появи повідомлень про те, що одна з австралійських фірм створила на основі переданих нею штамів H5N1 комерційну вакцину від пташиного грипу.

Також не можна не зазначити, що 193 країни-члени ВОЗ утвердили рекордний бюджет для організації на 2008-2009 роки у розмірі $4,2 мільярдів в порівнянні з $3,3 мільярда в 2006-2007 роках.

За матеріалами РІА Новини