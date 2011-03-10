Генерали і офіцери здали кров для онкохворих дітей з ОХМАТДИТу

Сьогодні у відділенні заготівлі крові та її компонентів Національної дитячої клінічної спеціалізованої лікарні “ОХМАТДИТ” генерали та офіцери Національного університету оборони України розпочали здачу донорської крові, яка використовуватиметься у тому числі при лікуванні онкохворих дітей.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, ініціативу допомогти хворим дітям уже підтримали близько 300 представників вищого військового навчального закладу.

“За спільною домовленістю між керівництвом нашого військового вишу та дитячої лікарні генерали і офіцери, які проходять службу або навчаються у стінах Національного університету оборони України, щотижня здаватимуть необхідну хворим дітям донорську кров. Адже щомісячна потреба у донорській крові для клініки становить 70-80 літрів», – зазначив т.в.о. керівника Національного університету оборони України генерал-лейтенант Василь ТЕЛЕЛИМ.

Військові також виступили з пропозицією до інших вищих навчальних закладів столиці та всієї України приєднатися до здачі крові, аби допомогти хворим дітям.

У свою чергу, завідувач відділення заготівлі крові та її компонентів клініки “ОХМАТДИТ” Дмитро ПЕРЕТЯТКО поінформував, що заготовлена кров та її компоненти у першу чергу надходитимуть в онкогематологічне та реанімаційні відділення, а також використовуватимуться при проведенні оперативних втручань, яких в клініці щодня проводиться кілька десятків.