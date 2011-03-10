Кабмін ввів податок на харчування у лікарнях

Кабінет міністрів України скасував свою постанову від 1998 р. про порядок звільнення від оподаткування на додану вартість операцій з надання послуг з харчування в закладах (установах) охорони здоров`я.

Відповідну постанову №216 від 9 березня ц.р. розміщено на сайті уряду.

Нагадаємо, що уряд вносить зміни до нормативної бази згідно з Податковим кодексом, що набув чинності з 2011 року.