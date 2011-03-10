Кабмін дозволив ввезення в Україну 9 видів наркотиків

Кабінет міністрів України затвердив квоти поточного року на виготовлення, зберігання, ввезення в Україну та вивезення з її території наркотичних засобів і психотропних речовин.

Відповідну постанову уряду прийнято 28 лютого і оприлюднене в четвер, 10 березня.

Перелік включає 10 видів наркотичних засобів та 14 психотропних речовин. При цьому визначено квоти ввезення, як у формі субстанції, так і у формі лікарських засобів 9 видів наркотиків, за винятком трамадолу, який можна тільки вивозити і зберігати. Серед речовин, які дозволені для ввезення, також зазначені морфін (застосовується за призначенням лікаря як болезаспокійливий засіб при травмах і різних захворюваннях, що супроводжуються сильним болем), промедол (застосовується при вираженому больовому синдромі), метадон (анальгетик і засіб при лікуванні наркотичної залежності).

kontrakty.ua

