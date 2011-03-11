В Україні від інсульту померла 20-річна відома спортменки

Українська спортивна сім`я сумує - померла 20-річна чемпіонка країни з метання диска Марія Кошкарьова з Дніпропетровська. Напередодні новорічних свят легкоатлетку почали мучити сильні головні болі, а 8 січня вона потрапила до лікарні з діагнозом "інсульт". Через три дні Маші зробили складну операцію, яка тривала 9 годин. Після чого вона перебувала в комі ... І ось Маші не стало ...

У Федерації легкої атлетики не змогли назвати нам точну причину смерті юної спортсменки. Мовляв, офіційний висновок повинні зробити лікарі. Може, треба було Кошкарьову відправити на лікування в закордонну клініку? "Якщо б фахівці з нейрохірургії підняли питання про відправку Марії за кордон - ми б цим займалися. Але це питання ніхто не піднімав", - відповіли у федерації.

sport.segodnya.ua