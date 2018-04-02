Як швидко позбавитися "зимових" кілограмів

Зима пішла і залишила нам «подарунок» у вигляді парочки зайвих кілограмів на тілі. Все тому, що в холодну пору ми ведемо інший спосіб життя: їмо більше солодкого і жирного, бо прагнемо зігрітися за допомогою ситної їжі, а також менше рухаємося. Тепер же ми хочемо позбавитися від всього накопиченого за зиму. Як стверджують дієтологи, «зимові» кілограми можна скинути без зайвих зусиль протягом кількох днів, не завдаючи при цьому шкоди здоров`ю. Для цього потрібно лише трохи змінити спосіб життя і харчування.

Дробимо раціон

Навіть «найправильнішу» їжу потрібно грамотно розподіляти протягом дня. Щоб організм міг повністю перетравити їжу, потрібно їсти потроху і часто. Слідкуйте, щоб перерви між прийомами їжі не перевищували 4 годин. Найкраще їсти 5 разів на день, поглинаючи за один раз від 200 до 500 ккал. Організм звикне до того, що його постійно постачають поживними речовинами. Це розжене ваш обмін речовин і дозволить витрачати більше енергії. Крім цього, необхідно давати травній системі відпочинок. Проміжок між вечерею і сніданком повинен бути не менше 10-12 годин.

Щоб прокинувся метаболізм

У зимову пору року наш обмін речовин спить, як ведмідь у барлозі. З першими сонячними днями доведеться його розбудити, а він у свою чергу допоможе нам спалити зимовий запас жиру. Є групи продуктів, які можуть прискорювати метаболізм. Саме їх і варто включити до свого меню. Це грейпфрут і ананас, різні спеції, нежирні молочні продукти, жирна риба, зелений чай і мате.

Вивести шлаки

Важка зимова їжа, зазвичай, повністю не перетравлюється і відкладається у товстій кишці у вигляді шлаків. Тому і стирчить живіт. Найлегшим способом очищення організму від цього сміття є звичайна вода - чиста питна або мінеральна без газу. Рідина, яка потрапляє в організм, вимиває шкідливі речовини і сприяє прискореному перетравленню їжі. Пийте протягом дня не менше літра чистої води (не рахуючи чаю, каву і соків). Першу склянку води треба пити натщесерце, а останню - через півгодини після вечері й нічого більше не їсти. Крім того, можна очищати організм такими сорбентами, як термічно оброблені фрукти, овочі і додавати в їжу висівки. Такі продукти віддають вітаміни і мікроелементи, поглинаючи токсини. Ще ви можете приготувати чай, який прискорить їхнє виведення. Купіть в аптеці або у травників розмарин, лікарську кульбабу і липу. Покладіть по щіпці трав у заварник та запарте окропом. Пийте такий чай у перервах між їжею.

Влаштовувати розвантажувальні дні

Бажання якомога швидше позбутися зайвих кіло змушує багатьох сідати на жорстку дієту або зовсім голодувати. Але навесні голодування принесе тільки шкоду. Організм, який не отримав вчасно вуглеводи, починає шукати "альтернативні види палива», перебудовує обмін речовин. Якщо ви п`єте протягом дня тільки воду, на наступний день організм почне переробляти білки. А це удар по імунній системі. Набагато правильніше влаштовувати розвантажувальні дні, наприклад, кефірний. У цей день потрібно пити кефір і обов`язково доповнювати його клітковиною (вінегретом, печеними яблуками). Розвантаження можна влаштовувати 1-2 рази на тиждень.

Ходимо пішки

Здавалося б, чим допоможе ходьба? Більшість з нас дуже зайняті, щоб витрачати свій час на те, щоб гуляти пішки. Виявляється, що за годину інтенсивної ходьби спалюється стільки ж калорій, скільки за дві години занять у тренажерному залі.

Обгортання водоростями

У гонитві за струнким тілом не варто забувати і про шкіру, яка першою страждає від зміни ваги. Щоб уникнути обвисання і втрати тонусу, спробуйте використовувати водорості - фукус або ламінарію. При контакті зі шкірою вони вбирають у себе, як губки, надлишки тканинної рідини і допомагають активно розщеплювати підшкірний жир. Провести таке обгортання вдома просто: для початку 1 ч. л. порошку фукуса або ламінарії залийте водою і настоюйте близько години. Коли суміш набубнявіє, додайте в неї 1 ч. л. меду і стільки ж соку алое. Перемішайте склад. Потім розпарте шкіру у ванній, зробіть пілінг (потріть тіло морською сіллю з оливковою або будь-яким іншою олією). Після цього нанесіть на шкіру водорості, замотайте у плівку і відпочивайте 20 хвилин. Після завершення процедури прийміть душ і змастіть тіло антицелюлітним кремом.

• Наталя Міхньова, к.м.н., гастроентеролог, дієтолог «Центру здорового харчування» Українського НДІ харчування

• Борис Скачко, лікар-реабілітолог, дієтолог медцентру «Юстас»

Газета "Сегодня"