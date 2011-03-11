В Україні не вирішено питання загального йодування солі

Україна є однією із кількох країн світу, де на законодавчому рівні не вирішено питання загального йодування солі. Про це сказала на прес-конференції в УНІАН голова представництва дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Юкіе МОКУО.

Вона зазначила, що недостатність йоду в організмі впливає на інтелект. За її словами, широке використання в Україні йодованої солі може змінити ситуацію в державі і “перевернути її з голови на ноги”.

Ю.МОКУО наголосила, що нещодавно було проведено дослідження щодо йодування солі у Центральній та Східній Європі, а також у країнах колишнього СРСР. За її словами, згідно з результатами дослідження, “Україна щороку втрачає 43 мільйони доларів, що пов’язано з втратою інтелектуального потенціалу країни”. При цьому зазначила, що йододефіцит є головною причиною формування розумової відсталості.

Ю.МОКУО зазначила, що проблема йододефіциту в Україні була гостро піднята під час Міжнародного форуму з оптимального споживання йоду, що пройшов минулого тижня в Белграді (Сербія).

Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини Міністерства охорони здоров’я Зоя КРУШИНСЬКА повідомила, що підготовлено проект Концепції програми профілактики йододефіцитних захворювань, а також три законопроекти з цієї проблематики. Вона зазначила, що також підготовлено за участю ЮНІСЕФ проект указу Президента України щодо профілактики захворювань, пов’язаних з дефіцитом йоду в організмі людини.

З.КРУШИНСЬКА наголосила, що за результатами Белградського форуму підготовлені листи-звернення до Президента України, до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. За її словами, пропонується ухвалити документи, які робитимуть акцент на профілактиці захворювань. При цьому представник МОЗ наголосила на необхідності проведення широкої інформаційної кампанії щодо необхідності вживання йодованої солі. За її словами, це може бути зроблено через комікси, де пояснюватимуться наслідки дефіциту йоду в організмі, в першу чергу дітей.

З.КРУШИНСЬКА наголосила, що раніше вважалося, що кращим засобом для запобігання йододефіцитних захворювань є біологічні добавки або лікарські препарати. За її словами, наукові дослідження показали, що вони “не є основою для масової профілактики йодозахворювань”. Вона додала, що нею є тільки йодована сіль.

Радник народного депутата України Ірини ГОРІНОЇ Михайло СОКОЛОВ наголосив, що в парламенті України вже є досвід трьох попередніх спроб ухвалення законопроектів, пов’язаних з цією проблемою. За його словами, вони не були ухвалені через пересікання інтересів різних груп, а також через те, що не було знайдено законодавчого балансу щодо забезпечення прав споживачів на вибір товарів. Він висловив сподівання, що в найближчий час парламент повернення до вирішення цих питань.

Маркетинг директор торговельної мережі “Сільпо” Дмитро ЦИГАНКОВ наголосив, що вони вирішили взяти участь в інформаційній кампанії з приводу запобігання хворобам, пов’язаним з йододефіцитом і за допомогою своїх каналів комунікації розповсюджувати цю інформацію серед людей, а також “випустити під власними торговими марками йодовану сіль.