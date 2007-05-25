У Києві створять медичний Центр, де проводитимуть штучне запліднення

У Києві на базі міського пологового будинку №4 (Оболонський район просп. Героїв Сталінграду, 16) буде створено Центр репродуктивної та перинатальної медицини, де безоплатно проводитимуть штучне запліднення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення про реорганізацію медичного закладу було прийнято вчора на пленарному засіданні сесії Київської міської ради.

Депутати своїм рішенням затвердили статут Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини.

Як зазначається в пояснювальній записці, протягом 2006 р. у Києві зареєстровано 1 тис. 691 неплідну пару, з них жіноче непліддя зареєстроване в 1 тис 315 випадках, чоловіче – у 149, поєднане – у 224.

Загальна кількість сімей, які потребують лікування із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, – 550. Запліднення за допомогою допоміжних репродуктивних технологій проводиться в столиці на сьогодні тільки комерційними структурами.

Згідно з наказом МОЗ “Про затвердження порядку направлення жінок для проведення першого курсу лікування безплідності методами допоміжних репродуктивних технологій за абсолютними показаннями за бюджетні кошти” жительки Києва направляються у Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства та Прикарпатський центр репродукції людини.