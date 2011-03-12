Фонд Ахметова «Розвиток України», Донецький медуніверситет та ОДА співпрацюватимуть у боротьбі з туберкульозом - меморандум

У Донецьку був підписаний тристоронній Меморандум про співпрацю між Благодійним Фондом Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», Донецьким національним медичним університетом ім. М. Горького і головним управлінням охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької ОДА, у підписанні Меморандуму взяли участь Директор Благодійного фонду «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ, ректор Донецького національного медуніверситету Юрій ДУМАНСЬКИЙ, головний лікар Донецької обласної клінічної туберкульозної лікарні Володимир МОЗГОВИЙ, а також заступник голови - начальник Головного управління охорони здоров`я ОДА Олена ПЕТРЯЄВА.

У прес-службі підкреслили, що підписання тристороннього Меморандуму про співпрацю дозволить розробити і поетапно реалізувати комплексну кадрову стратегію по програмі боротьби з туберкульозом на регіональному рівні.

Також в ОДА відзначили, що сьогодні однією з пріоритетних завдань Національної та обласної програм боротьби з туберкульозом є удосконалення системи підготовки та перепідготовки медичних фахівців. Сучасна епідемія туберкульозу - зростання кількості пацієнтів з мультирезистентними формами туберкульозу, пацієнтів із поєднаною патологією ВІЛ/туберкульоз - диктує необхідність використання більш спеціального навчання і застосування нових технологій.

«Медичні вищі навчальні заклади можуть і повинні бути залучені до навчання сучасним підходам у боротьбі з туберкульозом. Навчання має проводитися висококваліфікованими фахівцями, котрі постійно підвищують рівень свого професіоналізму», - йдеться у прес-релізі.

У прес-службі нагадали, що майже рік тому (24 березня 2010 р.) благодійним фондом «Розвиток України» у партнерстві з головним управлінням охорони здоров`я Донецької облдержадміністрації, обласною клінічною туберкульозною лікарнею, громадською організацією «Зупинимо туберкульоз», регіональним Бюро ВООЗ вже був відкритий тренінговий центр із навчання боротьбі з епідемією туберкульозу.

Величезний попит на тренінги спонукав ключових партнерів обласної програми боротьби з туберкульозом до створення циклу тематичного удосконалення для лікарів протитуберкульозних закладів України.

Підписаний сьогодні меморандум дозволить ефективніше реалізовувати кадрову стратегію по боротьбі з туберкульозом, додали у прес-службі.