МОЗ накладе руку на відомчу медицину

Міністерство охорони здоров’я України наполягатиме на передачі відомчих закладів охорони здоров’я до своєї сфери управління.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, про це заявив перший заступник міністра Олександр АНІЩЕНКО в рамках міжвідомчої наради, що відбулась за дорученням віце-прем’єр-міністра України Сергія ТІГІПКА.

Перший заступник міністра наполягає на принциповому і неупередженому розгляді питання про можливість передачі у підпорядкування МОЗ закладів, які не виконують специфічних функцій та не дають медичну допомогу у специфічних умовах, а відтак практично дублюють функції комунальних та державних закладів охорони здоров’я системи МОЗ.

«Ми будемо ретельно вивчати можливість функціональної інтеграції закладів охорони здоров’я комунальної і державної власності (МОЗ) та відомчих закладів силових структур, особливо у питаннях участі у єдиній системі екстреної медичної допомоги, ефективного використання висококваліфікованих кадрів та дорого вартісного обладнання», - зазначив О.АНІЩЕНКО.