Загін українських рятувальників готовий відбути в Японію

На виконання указу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Міністерство надзвичайних ситуацій України готове оперативно направити необхідну допомогу до Японії, яка постраждала від стихійного лиха.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, до готовності вилетіти у зруйновану країну приведені загін рятувальників зі спеціальним обладнанням для роботи в районах, постраждалих від землетрусу. Загалом - 45 осіб. А також навчені шукати людей під завалами собаки.

Міністерство спорядило гідропневматичне рятувальне обладнання і засоби малої механізації, що дають змогу здійснювати розрізання металевих конструкцій та піднімати бетонні плити великої ваги. Зібрані комплекти альпіністського спорядження і засоби освітлення. Крім того, у разі потреби працювати у зоні, ураженій радіаційними викидами, загін оснащений засобами радіаційно-хімічної розвідки та захисту.

Всі пропозиції про надання допомоги через МЗС України передані до Посольства Японії в Україні. В разі звернення офіційного Токіо, уряд невідкладно направить усі необхідні засоби порятунку людей.