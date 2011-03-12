На японській АЕС почалася некерована ядерна реакція

У суботу на одній з японських атомних електростанцій «Фукусима-1» почалася некерована ланцюгова ядерна реакція, повідомляє Газета.ру з посиланням на Міністерство економіки, торгівлі і промисловості Японії.

Раніше повідомлялося, що тиск усередині аварійного реактора АЕС «Фукусима-1» перевищує коефіцієнт запасу міцності корпуса в 2,1 раза.

Температура і тиск усередині одного з реакторів АЕС почали підвищуватися після збою в системі охолодження, викликаного потужним землетрусом.

Агентство Кіодо з посиланням на фахівців, які працюють над охолодженням реактора, повідомляє, що біля першого блоку АЕС "Фукусима-1" виявили радіоактивний цезій. Як вважають фахівці, розплавилися металеві оболонки, що захищали стрижні реактора, тобто температура всередині реактора може досягати 1200 градусів. Поява цезію свідчить про розпад урану. При цьому фахівці вважають, що основна частина палива як і раніше залишається в реакторі.

Радіоактивні речовини виявлено біля реактора, але витоку радіації за межі АЕС не сталося. З десятикілометрової зони навколо АЕС евакуйовані жителі, повідомляє РІА "Новости".



