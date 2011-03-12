На Україну чекають проблема питної води і зростання смертності

В Україні через глобальне потепління гостро постане проблема якісної питної води та зросте смертність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства Великої Британії в Україні, про це свідчать результати дослідження «Наслідки зміни клімату. Україна», проведеного Національною метеорологічною службою Великої Британії (Met Office) на замовлення МЗС Великої Британії у 2010 році. Дані дослідження були оприлюдненні 10 березня 2011 року в Посольстві Великої Британії в Україні під час круглого столу з питань наслідків впливу кліматичних змін на Україну.

Згідно з результатами дослідження, прогнозовані зміни клімату в Північній і Центральній Європі матимуть значні наслідки для клімату, водопостачання, здоров’я населення, агропромислового комплексу та туристичної галузі України. Наприклад, прогнозується, що у зв’язку з підвищенням екстремальних температур в Україні гостро постане проблема якісної питної води та зросте смертність.

Водночас, зміни клімату та переваги використання нових культур і більш досконалої технології можуть сприяти 30-відсотковому зростанню врожаїв зернових в Україні до 2080 року.

Також, за даними дослідження, у зв’язку з тим, що у Південній Європі ставатиме спекотніше, і населення цих країн частіше потерпатиме від дефіциту води, туристи можуть вирішити, що місця, які знаходяться далі на Північ, включаючи Україну, є більш привабливими.

