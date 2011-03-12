Комітет ВР пропонує мораторій на підвищення пенсійного віку для жінок

Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів рекомендує парламенту прийняти за основу проекти законів про недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян України та про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні парламенту.

Зокрема, Комітет пропонує ухвалити законопроект про недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян України, яким передбачається встановити до 1 січня 2030 року мораторій на підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком, визначеного у статті 26 Закону "Про загальнообов´язкове державне пенсійне страхування" та у інших нормативно-правових актах України.

Також пропонується встановити мораторій на підвищення мінімального стажу роботи та мінімального страхового стажу для чоловіків і жінок, необхідного для призначення всіх видів пенсії та на зменшення величини оцінки одного року страхового стажу (у відсотках), що застосовується для обчислення розміру пенсії.

На засіданні також розглянуто законопроект про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок. Ним пропонується до 1 січня 2020 року встановити мораторій на підвищення віку, починаючи з якого жінки мають право на призначення пенсії за віком.

Члени Комітету зазначили, що спроба вирішити існуючі проблеми у фінансовому становищі Пенсійного фонду за рахунок підвищення віку виходу на пенсію жінок та підвищення мінімального стажу роботи і мінімального страхового стажу для чоловіків і жінок, необхідного для призначення всіх видів пенсії, не вирішить проблеми подолання дефіциту Пенсійного фонду, оскільки за рахунок цих заходів скорочення його видатків у 2011 році складе лише понад 1 млрд. грн. при фактичному дефіциті бюджету Пенсійного фонду у 2010 році у сумі 34,4 млрд. грн. (Державним бюджетом України на 2011 рік на покриття дефіциту Пенсійного фонду 17,8 млрд. грн.).

Водночас члени Комітету зазначили, що "підвищення мінімально необхідного страхового стажу для одержання пенсії по інвалідності та пенсії за віком позбавить багатьох громадян, особливо із числа інвалідів, права на страхову пенсію, а підвищення нормативної тривалості страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі матиме наслідком збільшення кількості пенсіонерів, які отримуватимуть пенсію нижче її мінімального розміру, зменшення понаднормового страхового стажу, що, у свою чергу, призведе до зменшення розмірів пенсій та зниження диференціації розмірів пенсій. При цьому значна частина пенсіонерів буде отримувати пенсію в мінімальному розмірі".

Комітет ухвалив рішення за результатами розгляду в першому читанні рекомендувати Верховній Раді прийняти обидва законопроекти за основу, а при опрацюванні до другого читання внести на розгляд парламенту один узгоджений законопроект з питання недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян України.





