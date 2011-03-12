Українські медики готові летіти до Японії

Міністр охорони здоров’я України Ілля ЄМЕЦЬ підписав наказ про приведення медичних формувань Державної служби медицини катастроф в режим готовності для можливого відрядження до Японії, яка постраждала внаслідок землетрусу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Медичні працівники будуть залучені до роботи мобільного госпіталю, який належить до сфери Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

«Для роботи з подолання медико-санітарних наслідків катастрофічного землетрусу у Японії Міністерство охорони здоров’я найближчим часом надасть список медичних працівників до складу мобільного госпіталю МНС. Наразі бригади постійної готовності забезпечуються необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення», - зазначив І.ЄМЕЦЬ в коментарі журналістам під час робочої поїздки на Тернопільщину.