Реформи у галузі неможливі без страхової медицини - Бахтеєва

Реалізація пілотного проекту з реформування системи охорони здоров`я у Вінницькій області у разі успіху дозволить створити сучасну модель медичного обслуговування в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України від Партії регіонів, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва на виїзному засіданні Комітету у Вінницькій області.

«У результаті реалізації проекту у Вінницькій області ми отримаємо модель системи медичного обслуговування, яка дозволить підвищити доступність і якість медичної допомоги і ефективність використання наявних у ній ресурсів. Ця модель може бути прийнята для подальшого впровадження в масштабах всієї країни,» - впевнена Бахтеєва.

Народний депутат підкреслила: успіх у реалізації реформи охорони здоров`я багато в чому залежить від роботи на місцях.

«Президент України визначив Вінницьку область одним з трьох регіонів проведення експерименту з реформування системи медичного обслуговування. Сьогодні у нас є унікальний шанс, об`єднавши зусилля Президента, Парламенту, Кабміну та місцевих органів влади розпочати реальні, а не декларативні реформи,» - заявила Бахтеєва.

За даними політика, перший етап реформи системи охорони здоров`я вже успішно реалізовується. Зокрема, у Вінницькій області почалося розмежування рівнів надання медичної допомоги як у структурному, так і у фінансовому плані. У 24 районах вже створені Центри первинної медико-санітарної допомоги.

«Для того, щоб ці процеси були чітко регламентовані, необхідно прискорити розробку і прийняття законопроекту про проведення реформ у трьох областях - Вінницькій, Донецькій і Дніпропетровській. Згідно із затвердженим Президентом плану економічних реформ на 2010 - 2014 роки, проект пропонується почати вже в 2012 році. Вкрай важливо прийняти закон своєчасно, щоб дати людям на місцях можливість належним чином підготуватися до надзвичайно важливої і складної роботи,» - зазначила Бахтеєва.

Тетяна Бахтеєва відзначила важливу роль керівництва області для максимального використання тих резервів та ресурсів, які вже є і не потребують значного фінансування.

«Вінницька область займає перше місце за кількістю виїздів швидкої допомоги до хронічних хворих. Також в області величезний відсоток (37%) необгрунтованої госпіталізації хворих, функціонує близько 500 наднормативних ліжок. Тільки переклад цих хворих, наприклад, на денний стаціонар, дозволить заощадити сотні тисяч бюджетних коштів,» - заявила Бахтеєва.

Політик підкреслила: проводячи реформи, потрібно говорити не про закриття медичних установ, а про їх перепрофілювання. Вкрай важливим елементом реформування системи охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва також вважає надання первинної медичної допомоги, що теж повинно бути враховано при оптимізації мережі лікувальних установ.

«Ми жодного медика не повинні вигнати на вулицю, позбавити роботи. І це - один з найважливіших і найскладніших елементів реформи,» - впевнена Бахтеєва.

Народний депутат зауважила, що слід підвищити рівень первинної медичної допомоги до європейських показників, а саме - хоча б до 50%.

«У нас кожен другий пацієнт госпіталізується необгрунтовано, хоча професійна допомога цілком може бути надана на первинному рівні. При цьому середня тривалість госпіталізації пацієнтів у медичних стаціонарах в Україну майже в 2 рази вище, ніж у країнах ЄС,» - зазначила Бахтєєва.

Політик упевнена: вже сьогодні необхідно вирішувати питання збільшення кількості сімейних лікарів та менеджерів охорони здоров`я, вживати заходів щодо створення Єдиного медичного простору, щоб доступність високотехнологічної допомоги не залежала від відомчої приналежності лікарні.

«Президент України Віктор Федорович Янукович неодноразово заявляв про те, що реформи треба проводити скоординовано, не втрачаючи високого темпу. Ці слова в першу чергу відносяться до нас, медикам, адже миритися з тим, що галузь вже 20 років поспіль деградує, ми не маємо права. Від нашого Комітету залежить законодавче забезпечення проведення реформ. І до цієї роботи ми підходимо дуже серйозно і відповідально, оскільки Президент визначив питання реформування системи охорони здоров`я як пріоритетні,» - зазначила Бахтеєва.

Кінцева мета реформи охорони здоров`я, яка запланована на 2014 рік - підготовка умов для переходу до страхової моделі охорони здоров`я.

«Я впевнена, що справжня реформа охорони здоров`я неможлива без впровадження в Україні страхової медицини. Відповідний законопроект (№ 4744) вже підготовлений нашим Комітетом і зареєстрований у Верховній Раді », - підсумувала Бахтєєва.