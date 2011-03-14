Погода на завтра

В Україні завтра, 15 березня, очікується тепла погода без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, місцями невеликий дощ буде лише вночі в Карпатах та на Закарпатті, а вдень у західних та північних областях. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях 1-6° морозу; вдень 9-14° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму місцями 16-19°, на Чернігівщині та Сумщині 6-8° тепла.

У Києві та Київській області завтра вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.