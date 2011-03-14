63% українців вважають себе щасливими людьми - опитування

63% мешканців України вважають себе щасливими людьми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, що були представлені сьогодні журналістам генеральним директором компанії «Україна сьогодні» Наталією ІЩЕНКО.

Серед щасливих людей, зокрема, 34% відчувають себе однозначно щасливими, а 29,2% - скоріше щасливими.

При цьому нещасливими почувають себе 16,9% українців.

Зокрема, рівень відчуття щастя опитаних визначається їхнім матеріальним станом. Так, лише 40% з тих респондентів, яким не вистачає коштів на їжу, відчувають себе щасливими. Серед тих, кому вистачає на їжу, але не вистачає на одяг, – 58% щасливих. Серед тих, кому вистачає на їжу й одяг і вони можуть дещо відкладати, але не можуть купувати дорогі речі, частка щасливих становить 75%. Серед тих, хто може купувати деякі дорогі речі, – 94% щасливих людей.

При цьому серед тих, хто може купувати собі все, що захоче, майже 100% щасливих людей.

Найбільш важливими чинниками для щасливого життя українці називають сімейні цінності - 45% опитаних, на другому місці – здоров’я – 32%, на третьому місці гроші як основа щастя – 30% опитаних.

Тим часом такі категорії, як можливість особистого розвитку та гарна робота, серед головних чинників щастя називають 26% опитаних. Духовні цінності – 10%, любов і дружба – 6%, суспільні цінності – 5%.

При цьому більше щасливих людей серед мешканців західних (74%), східних (64%) і південних (62%) областей України. Натомість жителі центру частіше почуваються нещасливими (56%).

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення компанії «Україна сьогодні» з 8 по 20 лютого 2011 року. Опитування було проведено у 110 населених пунктах в усіх регіонах України. Було зібрано 2037 анкет.