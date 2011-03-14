Фонд Ахметова «Розвиток України» і ФК «Шахтар» презентували соціальні ролики «Сирітству – ні!»

Доброчинний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» і футбольний клуб «Шахтар» презентували соціальні ролики «Сирітству - ні!».

Відповідні ролики, в одному з яких знялися футболісти «Шахтаря» Андрій П’ЯТОВ і Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ, були представлені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами директора фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолія ЗАБОЛОТНОГО, ролики спрямовані на привертання уваги громадськості до проблеми дітей-сиріт в Україні. «Ролики несуть глибинну думку і напрямок – це адреса порталу http://sirotstvy.net, який спрямований на скорочення відстані між батьками і дітьми і допомагає батькам і дітям знайти один одного. Портал допомагає реалізувати першочергове гасло “Кожна дитина повинна мати сім`ю”. За рік існування порталу більше тисячі дітей знайшла люблячих батьків. Створюючи мультфільм і ролик, ми хотіли привернути також увагу особливої цільової аудиторії - чоловіків, молодих людей. Від них багато чого залежить – приймати чи не приймати нового члена сім`ї», - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він підкреслив, що в Україні на сьогодні близько 100 тис. дітей, позбавлених батьківської опіки або мають статус сироти, з них 30 тис. із статусом, що дозволяє усиновлення.

“На жаль, сьогодні тренд в нашій країні йде шляхом зміцнення інтернатної системи. А коли йде зміцнення - йде підтягування в цю систему дітей з кризових сімей. І це - негативна тенденція. Ми б хотіли, щоб вона була зламана”, – зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Директор фонду подякував клубу “Шахтар” за активне соціальне партнерство. “Минулого року ми заявили, що це партнерство буде системним і довгостроковим. У рамках цього проекту був проведений доброчинний матч, діти з інтернатних закладів постійно їздять на матчі “Шахтаря”, а футболісти - в гості до дітей”, - сказав А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій ПАЛКІН зазначив, що другий рік підряд клуб прагне поставити футбол, його популярність на службу вирішення соціальної проблеми сирітства в Україні.

«У рік 75-річчя клубу ми зосередили наші зусилля не тільки на вшануванні історичних досягнень, ключових моментів історії «Шахтаря», а й на створенні, підтримці нашого майбутнього, ключове місце в якому займають діти», - підкреслив С.ПАЛКІН.

У свою чергу футболіст ФК «Шахтар» Д.ЧИГРИНСЬКИЙ зазначив, що йому було приємно знятися в соціальній рекламі про проблему сирітства в Україні. «Я відразу ж погодився. Ця проблема не може залишити людей байдужими. Кожна дитина заслуговує повноцінної сім`ї, і ми маємо в цьому допомогти. Приміром, знаю, що в Іспанії розвивають систему будинків сімейного типу. Я сподіваюся, що і в нашій країні замисляться над цим. Упевнений, що всі разом ми зможемо привернути увагу громадськості до цієї проблеми”, - сказав Д.ЧИГРИНСЬКИЙ.

Презентація роликів відбулася в рамках спільного проекту Фонду і клубу: спорт і доброчинність тепер ідуть пліч-о-пліч, щоб з новою силою піднімати проблему сирітства в Україні.

Трансляцію забезпечує Перший Національний канал України і Магнолія ТБ, які вже підтримали соціальну ініціативу.

Учасники прес-конференції закликали й інші ЗМІ приєднатися до кампанії і розмістити відео на своїх каналах, інформаційних порталах, у блогах і соціальних мережах.

***Фонд Ріната Ахметова реалізує всеукраїнський проект, спрямований на розвиток сімейних форм виховання і національного усиновлення. За підтримки футбольного клубу в грудні 2009 року відбувся доброчинний матч між ФК «Шахтар і ФК «Іллічівець». Кошти, зібрані з продажу квитків, були направлені на боротьбу із сирітством в Україні. А вихованці інтернатів Донецької області мають можливість відвідувати всі домашні матчі улюбленого клубу. 23 вересня 2010 року відбулася презентація спільного проекту фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і ФК «Шахтар» під назвою «Сирітству – ні!». Вперше в Україні доброчинність і спорт об`єдналися в ім’я досягнення спільної мети - пропаганди національного усиновлення і сімейних цінностей. Під час презентації футболіст ФК «Шахтар» Рустам ХУДЖАМОВ розповів історію своєї сім`ї. У січні 2010 року Рустам і його дружина Стелла всиновили дитину.