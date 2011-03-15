Справа трансплантологів піде в суд

Заступник міністра внутрішніх справ Василь ФАРИННИК заявляє, що розслідування справи лікарів з Інституту ім. Шалімова, яких підозрюють у незаконній трансплантації органів, наближається до завершення, і справу буде передана до суду після отримання інформації з Азербайджану про проведені операції.

Про це В.ФАРИННИК повідомив в інтерв`ю газеті "Комсомольская правда в Украине".

"В принципі, слідство вже підійшло до завершення, але ми не одержали відповіді з Азербайджану. Місцеві поліцейські мали опитати лікарів і посадовців клініки в Баку, де наші медики оперували. Вже відомо, що з 25 операцій 15 зробили в Азербайджані, решту - в Еквадорі, Косово і дві - в самому Інституті ім. Шалімова", - сказав В.ФАРИННИК.

Заступник міністра також заявив про відсутність підстав для зміни запобіжного заходу для підозрюваних. "Стаття Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років, адже злочин здійснений групою осіб і носить транснаціональний характер. До того ж лікарі часто виїжджали за кордон, де у них залишилися зв`язки, і, якщо їх звільнити, ми можемо їх більше не побачити. Тому вони під арештом", - пояснив він.

За словами В.Фаринника, та обставина, що лікарі могли і не знати про те, що проводять незаконні операції, не звільняє їх від кримінальної відповідальності. "Навіть якщо вони не знали, це не звільняє їх від кримінальної відповідальності. Але ці лікарі знали, тому що вони, щоб додати операціям з трансплантології легальності, брали у деяких з донорів заяви про те, що вони добровільно віддають орган своєму родичеві, хоча у родинних стосунках не були. Розуміли, якщо вони робитимуть подібні операції в Україні - цей злочин стане явним, а якщо за кордоном - про це ніхто не дізнається", - додав заступник міністра.

В.ФАРИННИК додав, що донори органів не притягуватимуться до відповідальності. "Свій орган не забороняється продавати", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня 2010 року були затримані троє київських лікарів, яких підозрювали у незаконній трансплантації нирок. Їм пред`явлено звинувачення у здійсненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 (торгівля або інша незаконна угода стосовно людини) Кримінального кодексу України.

За даними МВС, лікарі входили до складу транснаціональної організованої злочинної групи, учасники якої тривалий час займалися торгівлею людьми з України в одну з південних країн. Співробітники міліції встановили, що лікарі з метою вилучення нирок для подальшої трансплантації заможним реципієнтам безпосередньо здійснювали експлуатацію донорів у вигляді вилучення органів. Встановлено, що реципієнтами були переважно заможні громадяни іншої країни, до якої масово іммігрували наші співвітчизники на початку 90-х. За операцію з трансплантації здорової нирки вони платили організаторам групи від 100 до 200 тис. доларів.

Встановлені понад 30 осіб, які постраждали від діяльності цієї злочинної групи. Серед них громадяни України, Молдови і Узбекистану, які були продані за кордон. На батьківщину вони повернулися вже без нирок, ставши інвалідами.

22 жовтня 2010 року Апеляційний суд Києва залишив під вартою трьох хірургів Інституту хірургії і трансплантології імені О.Шалімова, які звинувачуються у проведенні незаконних хірургічних операцій.