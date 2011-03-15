Чому загинула риба на Кременчуцькому водосховищі

Міністр охорони навколишнього природного середовища України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ заявляє про те, що у масовій загибелі риби на Кременчуцькому водосховищі у зв`язку з різким зниженням рівня води у ньому винне Державне агентство з рибного господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні під час відвідання Київської ГЕС у Вишгороді.

«Якщо загинула риба – це їх (Держрибгоспу – УНІАН) провина», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, відзначивши при цьому, що представники агентства є учасниками спеціальної міжвідомчої групи при Держводгоспі, яке ухвалювало рішення про спуск води з водосховища і, отже, несе відповідальність за ухвалене рішення.

Міністр повідомив, що завтра до Кременчука виїде спеціальна урядова комісія, яка з`ясує причини інциденту, що стався. До складу комісії увійдуть представники Мінприроди, МНС, Держводгоспу, а також Держрибгоспу.

«Завтра ми знайдемо винних, і це не повинно бути звільнення з роботи, це має бути кримінальна відповідальність», - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.

Водночас голова Держводгоспу Василь СТАШУК відзначив, що рішення про спуск води ухвалювалося міжвідомчою комісією у зв`язку з необхідністю створення вільних потужностей для прийому очікуваного паводку з Білорусі і Росії. Зокрема, В.СТАШУК повідомив, що, за даними моніторингу Держводгоспу, найвищий рівень запасів води, які у цей паводок має прийняти каскад водосховищ Дніпра, очікується з території Російської Федерації, де рівень запасів на сьогодні оцінюється 1,5-1,7 норми. В зв`язку з цим український каскад водосховищ повинен мати прогнозний запас на прийом води на рівні 8 кубокілометрів. Значну роль, відзначив глава відомства, в цьому виконуватиме Кременчуцьке водосховище, яке є найбільшим в Європі.