Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ у Тель-Авіві відвідав Центр дитячої онкології лікарні «Дана» (клініка «Сурасскі медікал центр»), де провів розмову з дітьми і медичним персоналом.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, М.АЗАРОВ, зокрема, поспілкувався з батьками і трьома українськими дітьми, які лікуються у даному центрі. Лікування одного з хворих відбувається за кошти українського уряду.

Український прем`єр пообіцяв, що через рік в Україні при дитячій лікарні «Охматдит» буде створено найсучаснішу онкологічну лікарню. «Через рік у нас буде така найсучасніша клініка, навіть краща за цю, оскільки вона буде нова», - заявив М.АЗАРОВ.

Крім того, сьогодні під час відвідання прем`єр-міністром ізраїльської клініки підписано угоду, відповідно до якої у Центрі дитячої онкології лікарні «Дана» пройдуть стажування українські лікарі, які працюватимуть у майбутньому в онкологічній лікарні при «Охматдиті».