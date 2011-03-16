ВР ухвалила закон щодо порядку ввезення ліків в Україну

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до статті 17 Закону "Про лікарські засоби" щодо порядку ввезення в Україну лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 277 народних депутатів із 349 зареєстрованих у сесійній залі.

Документ доповнює норми чинного закону положенням, відповідно до якого незареєстровані в Україні лікарські засоби можуть ввозитися на її митну територію для медичного забезпечення (без права реалізації) іноземних підрозділів, які відповідно до законодавства допущені на територію України для участі у багатонаціональних міжнародних військових навчаннях або з метою транзиту через територію України.