ВР ухвалила закон щодо порядку ввезення ліків в Україну

10:37, 16 березня 2011
Країна
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Доповнює зміни до закону

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до статті 17 Закону "Про лікарські засоби" щодо порядку ввезення в Україну лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 277 народних депутатів із 349 зареєстрованих у сесійній залі.

Документ доповнює норми чинного закону положенням, відповідно до якого незареєстровані в Україні лікарські засоби можуть ввозитися на її митну територію для медичного забезпечення (без права реалізації) іноземних підрозділів, які відповідно до законодавства допущені на територію України для участі у багатонаціональних міжнародних військових навчаннях або з метою транзиту через територію України.

 

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