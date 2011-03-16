ВР ухвалила закон щодо порядку ввезення ліків в Україну
10:37, 16 березня 2011Країна
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Доповнює зміни до закону
Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до статті 17 Закону "Про лікарські засоби" щодо порядку ввезення в Україну лікарських засобів.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 277 народних депутатів із 349 зареєстрованих у сесійній залі.
Документ доповнює норми чинного закону положенням, відповідно до якого незареєстровані в Україні лікарські засоби можуть ввозитися на її митну територію для медичного забезпечення (без права реалізації) іноземних підрозділів, які відповідно до законодавства допущені на територію України для участі у багатонаціональних міжнародних військових навчаннях або з метою транзиту через територію України.
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