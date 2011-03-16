ВР зобов’язала батька забрати дитину з пологового будинку

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України" щодо обов`язку батька забрати дитину з пологового будинку.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 284 народних депутата з 388, зареєстрованих в сесійній залі.

Документом встановлюється, що батько дитини, який не перебуває у шлюбі з матір’ю дитини, батьківство якого встановлено згідно із законодавством, зобов’язаний забрати дитину для утримання та виховання з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробила мати дитини.

Відповідно до закону, у разі, якщо батько дитини не перебуває у шлюбі, він набуває статусу одинокого батька.