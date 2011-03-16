Допоможіть врятувати життя 3-річній Даші!

Спасибі всім, хто раніше відгукнувся на наше прохання! Звертаємося до Вас ще раз за допомогою у зборі коштів на проведення операції з пересадки донорської нирки для Дашеньки ВОЗНЮК - їй 3 рочки 11 місяців.

У рік їй поставили діагноз - гломерулонефрит - запалення нирок. Два роки - нескінченні лікування та обстеження.

У серпні 2010 у Даші виявили пухлину на нирці величезних розмірів - нефробластому. У жовтні була проведена операція з видалення пухлини разом із ниркою. У січні у Даші виявили гепатит Б, а після додаткового обстеження в московській клініці поставлений ще один діагноз синдром Деніса-Драша - в Україні навіть немає статистики щодо цього синдрому, досі він не діагностувався. Даша є першою такою хворою.

З грудня 2010 р. до лютого 2011 р. у дитини розвинулася термінальна стадія хронічної ниркової недостатності (швидкість фільтрації не перевищує 20 мл/хв при нормі більше 80 мл/хв), вторинна артеріальна гіпертензія (тиск до 180/120 мм рт ст), що є показанням для замісної терапії («штучна нирка» або трансплантація), бо уповільнення фільтрації до 9 мл / хв є несумісним з життям і вимагає термінових заходів.

На даний момент Дашу готові прооперувати в Москві (до Австрії виїхати не вийшло - відмовили у візі). Вартість обстеження, операції та післяопераційного лікування складає 87 000 у.о.

Зараз нирки дівчинки працюють на 17%, і можуть відмовити у будь-який момент, для збереження життя дитини її потрібно видалити, а Дашу підключити до апарату "штучна нирка". А потім потрібна пересадка донорської нирки.

Будь-яка Ваша допомога, навіть не матеріальна - це буде великий крок у врятуванні життя дитині.

У Біблії сказано: «стукаєте і вам відкриють». Ми стукаємо у Ваші серця!

Одержувач: КБ Приватбанк Найменування банку: ПриватБанк

№ рахунку 29244825509100 МФО 305299 ОКПО 14360570

Призначення: Допомога на лікування дитини

№ 4405 8850 1775 0610 - рахунок в у.о

№ 4405 8850 1672 9466 - гривневий

Мама - Вознюк Ольга Іванівна Тел 097-840-05-29

Волонтер - Кравчук Ольга 067-605-17-72

інформація про Дашу

http://ntn.ua/uk/news/help/2011/03/03/5504

http://www.donor.org.ua/index.php?module=help&act=show&c=1&id=1579