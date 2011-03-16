В Україні незабаром можуть трапитися землетруси до 7 балів

Катастрофа в Японії стала каталізатором для землетрусів у всьому світі. Причина полягає у зсуненні земної осі майже на 10 сантиметрів, що загрожує зростанням кількості землетрусів, виверження вулканів, цунамі. Україні теж обіцяють досить сильні землетруси. Найгіршу долю пророкують Криму та Одесі (максимально – 7 балів) та Закарпаттю – 5 балів, пише газета "Сегодня".

В Україні є три сейсмоактивні зони: Південне узбережжя Криму, Закарпаття (північно-східні Карпати) і найпотужніша - румунська зона Вранча, відгомони сильних струсів якої доходять і до нас.

Потужні землетруси магнітудою 7-7,2 трапляються раз на 23-27 років, розповів заступник директора Інституту геофізики НАНУ Олександр Кендзера. Останні були в 1977 і 1990 роках. А отже, такого струсу вже нині можна чекати. І якщо потрібна енергія накопичилася, то японська катастрофа могла своїм виникненням спрацювати каталізатором. "Максимум такого струсу буде на Одещині - близько 7 балів ("дуже сильний" - тріщини в стінах кам`яних будинків. В осередку самої зони хвилі можуть досягти максимальних 9-10 балів - ред.)", - пояснює Кендзера.

За словами завідувача відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики НАН України Сергія Вербицького, це справді можливо, але передбачити - де, коли і з якою силою, не можна: "Будь-які катастрофічні землетруси впливають на всю землю. І якщо в якійсь із сейсмоактивних зон (в яких знаходяться осередки струсів) вже накопичилася енергія, пройшла, так би мовити, підготовка для землетрусу, то через японський жах він може статися. Тобто ці події можуть спрацювати, як спусковий гачок, але рушниця вже мала бути набита порохом. І буде землетрус саме такої сили, яким мав бути спочатку, не більше. Іншими словами, якщо в зоні Вранча накопичилася енергія для струсу магнітудою 7, то через Японію вона може статися раніше. А ось де накопичилася енергія і якої потужності - це просто неможливо спрогнозувати".

Нагадаємо, потужний землетрус стався в Японії 11 березня. У результаті землетрусу і викликаного ним цунамі в Японії, за попередніми даними, загинули до 10 тисяч людей. Достеменну кількість жертв і розмір матеріальної шкоди поки що назвати неможливо. За оцінками японських сейсмологів, землетрус в Японії зрушив тектонічну платформу, на якій розташована країна, на 20 м на схід.

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