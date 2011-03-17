Хто в Україні виробляє замість масла і сметани - підробку. Список

Експерти з жалем констатують, що сьогодні в України просто вигідно виробляти неякісні продукти. У зв`язку з цим, кількість підробок на ринку зашкалює, і фахівці «Укрметртестстандарту» оприлюднили їхні імена.

Масло виробництва ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд», ВАТ« Кременчуцький міськмолокозавод», ДП «Старокостянтинівський молочний завод», ЗАТ«Кагма», ВАТ«Жашківський маслозавод» містять дріжджі в кількості, що перевищує допустимі норми, а масло виробництва ВАТ АК «Комбінат Придніпровський», ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд» - бактерії групи кишкових паличок.

Втім, як показали дослідження, приблизно в половині випадків масло насправді маслом не є - це в кращому випадку спред. Масло «Румо» (жирність 73%, виробництво ДП «Ружин-молоко») містить 60 відсотків рослинного жиру, масло «Вологодське» (82,5%, ЗАТ «Хмельницька маслосирбаза») - 40 відсотків рослинного жиру, масло «Гайсинський» ( 73%, ТОВ «Гайсинський молокозавод») - 30 відсотків, масло «Натуральна Живія» (73%, ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд») - 20 відсотків, масло «Фаворит» (73%, ВАТ« Галіївский маслозавод ») - 15 відсотків рослинного жиру.

Якщо таке собі дозволяють виробники фасованого масла, що ж можна сказати про олію, що продається на вагу? Виявляється, нічого хорошого! Вершкове вагове масло, куплене експертами «Укрметртестстандарту» на столичному ринку «Дніпро» взагалі не містило молока: експертиза показала, що продукт на 100 відсотків складається з рослинного жиру!

Не найкращим чином йдуть справи і у виробників сметани. Так, наприклад, у 20-відсоткової сметани від «ЖЛК-Україна» (Біла Церква) фахівці «Укрметртестстандарту» виявили бактерії групи кишкових паличок.

15-процентна сметана від ТОВ «Молочна компанія» на 15 відсотків складається з рослинного жиру. Крім бактерій групи кишкових паличок, в ній виявлено дріжджі і цвіль у кількості, що перевищує допустимі норми, при цьому масова частка жиру замість заявлених на упаковці 15 відсотків складає 12,5 відсотків.

Бактерії групи кишкових паличок експерти також виявили в сирі «Російському» від ТОВ «ТоргДім», ВАТ «Літинський молокозавод» та ТОВ «Агропромсервіс». А сир твердий «Російський» від ВАТ «Борщівський сирзавод» насправді виявився сирним продуктом: зразок містив 50 відсотків рослинного жиру.

kp.ua