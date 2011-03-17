Українцям продають згущене «молоко» з білилами

Результати прес-конференції за участю фахівців центру «Укрметртестстандарт» примусять численних прихильників згущеного молока узятися за голову. Непорядні виробники умудрилися перетворити його із смачного і корисного молочного продукту в щось неїстівне і шкідливе для здоров`я.

У останні 5 років згущене молоко часто піддається перевіркам, але з разу в раз хитрування стають все більш безсовісними. Як відомо, багато разів порушуючи ДСТУ, підміняють молочний жир на рослинний (замість допустимих 2-5% роблять 90-95%). У банках із згущеним «молоком» були виявлені небезпечні консерванти і навіть двоокис титану – компонент титанових білил! Білила придумали додавати для надання потрібного кольору, оскільки пальмова олія (попередня підробка) давало жовтуватий відтінок.

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