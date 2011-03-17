В Україні дуже низький рівень охоплення щепленнями - Бахтеєва

Відновлення довіри українців до імунопрофілактики - сприятиме поліпшенню здоров`я нації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України від Партії регіонів, керівник Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва на Комітетських слуханнях з питань імунопрофілактики.

«Стан імунопрофілактики населення в Україні на сьогодні вкрай незадовільний. Незважаючи на те, що за останні 10 років витрати держави на закупівлю вакцин збільшилися майже в 4 рази в останні роки у нас найнижчий охоплення профілактичними щепленнями за останні 50 років. Щороку в країні від інфекцій помирає 300 - 350 дітей, з яких практично 50% - це діти до року. Усього за останні 5 років від інфекційних хвороб в Україні загинуло 1 636 дітей », - зазначила Бахтєєва.

«Однією з першочергових проблем у сфері охорони здоров`я є приведення у відповідність законів України, якими встановлюється перелік обов`язкових профілактичних щеплень. На сьогодні нашим Комітетом підготовлений комплексний законопроект з питань імунопрофілактики, який встановлює необхідність щорічного перегляду календаря щеплень, введення паспорта профілактичних щеплень для дитини, можливість реалізації регіональних програм імунопрофілактики тощо », - сказала народний депутат.

За її словами, такий законопроект буде сприяти впровадженню системного і комплексного підходу у проведенні вакцинації, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, підвищенню довіри до імунопрофілактики і як результат - поліпшення здоров`я населення та захисту від інфекційних хвороб.

Політик звернула особливу увагу на те, що однією з найгостріших проблем кожної області без винятку протягом останніх трьох років є брак вакцини. За даними МОЗ, у 2010 році забезпеченість регіонів вакциною склала лише 60% від річної потреби.

«Серед усіх хвороб дітей до 17 років, інфекційні хвороби в Україні є дуже поширеними і займають 7 місце, а в структурі смертності дітей - 5 місце після вроджених аномалій, травм і отруєнь», - заявила Бахтєєва.

Глава комітету з питань охорони здоров`я впевнена: імунопрофілактика грає головну роль у зниженні дитячої захворюваності та смертності. «Завдяки проведеній на високому професійному рівні кампанії вакцинації в 2002 році, Україна отримала статус країни, вільної від вірусу поліомієліту», - зазначила Бахтєєва.

Для успішного вирішення проблеми, що склалася, політик запропонувала переглянути положення чинної Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 - 2015 роки.

«Програма імунопрофілактики - це документ, який повинен показувати реальні напрями роботи, плани і перспективу. Для цього повинен бути переглянутий перелік інфекцій, проти яких проводиться вакцинація, дотримані вимоги щодо інфекцій, які планується включати, а саме: чітке епідеміологічне обгрунтування, що базується на аналізі епідеміологічної обстановки в країні, прогнозування загроз можливих епідемічних ускладнень, а також наукове, медичне та фінансово-економічне обгрунтування», - підсумувала Бахтєєва.