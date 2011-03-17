Більше половини українців бояться японської радіації

Українці побоюються, що на українських АЕС також може статися серйозна аварія, а багато хто думає, що аварія на АЕС в Японії вплине на них.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна в березні.

Згідно з даними, 70,2% українців побоюються, що на українських АЕС може статися серйозна аварія. З них 41,8% точно бояться і 28,4% - швидше бояться таких катастроф. При цьому 8,1% українців зовсім не бояться подібної загрози, 13,2% - швидше не бояься. Важко відповісти на це запитання 8,5% респондентів.

Також, згідно з опитуванням, більшість українців вважають, що атомні електростанції небезпечні з екологічного погляду. Так, 40,8% респондентів вважають, що АЕС точно небезпечні і 25,4% - швидше небезпечні. Безпечними з екологічного погляду АЕС вважають 11,3% і швидше безпечними – 15,8%. Важко відповісти на це запитання 6,7% респондентів.

Більше половини жителів України (54,9%) вважає, що те, що відбувається на атомній станції в Японії може негативно позначитися на їх особистому здоров`ї або на здоров`ї їхніх близьких. Так, 32,3% респондентів дуже бояться цього і 22,6% - швидше бояться. Швидше не бояться - 15,1% українців, і зовсім не бояться - 23,2%. Важко дати відповідь на вказане запитання 6,8% жителям країни.

Більшість респондентів вважають, що енергетична політика України має полягати в розробці альтернативних джерел енергії (38,7%), а також місцевих джерел газу і нафти (28,8%). Далі йдуть розвиток вугільної промисловості (17,4%) і гідроенергетики (13,6%). За будівництво нових АЕС на території України висловилося всього 5,2% українців. Вагалися з відповіддю 19,6% респондентів.

***Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Ядерна безпека в Україні» з 15 по 16 березня 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.