Табачник придумав «стандарти здоров’я» для шкіл та дитсадків

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту має намір з 1 вересня запровадити «стандарти здоров’я» у дошкільних та шкільних навчальних закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції глава відомства Дмитро ТАБАЧНИК.

«Я думаю, що з нового навчального року Міністерство освіти під персональну відповідальність (керівників навчальних закладів – УНІАН) запровадить стандарт здоров’я», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що ці “стандарти здоров’я” будуть включати обов’язкову дихальну гімнастику та перебування дітей на свіжому повітрі.

За словами міністра, це не нова практика, так було у навчальних закладах ще за радянських часів. Д.ТАБАЧНИК наголосив, що впровадження «стандарту здоров’я» стане одним із факторів оцінювання якості роботи керівників навчальних закладів.

Також Д.ТАБАЧНИК нагадав, що міністерство планує запровадження обов’язкових медичних оглядів у школах. «Зараз ми завершуємо розробку спільних документів з Міністерством охорони здоров’я для того, щоб обов’язково повернути в школи медичні огляди, в яких би брали участь всі фахівці», - сказав Д.ТАБАЧНИК, наголосивши, що робота над цими документами буде завершена найближчим часом. Зокрема, огляди учнів молодших класів буде проведено вже в кінці цього навчального року, а для старших і випускних класів огляди будуть запроваджені з 1 вересня. «При розробці нового стандарту передбачаються перерви в заняттях для здійснення рухомої активності», - наголосив міністр.