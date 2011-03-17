На "Донбас-Арені" заборонять курити

ФК «Шахтар» продовжує масштабну соціальну кампанію, орієнтовану на популяризацію здорового способу життя серед молоді та всіх любителів футболу. З наступного футбольного сезона-2011/2012 на стадіоні «Донбас Арена» буде введена заборона на куріння. Ця новина стала однією з головних тем, що обговорювалися 17 березня на прес-конференції, яка відбулася в конференц-залі домашньої арени «гірників».

- Ми неодноразово заявляли про початок антинікотинової програми, покликаної зберегти здоров`я уболівальників і створити сприятливу атмосферу для перегляду матчів ФК «Шахтар», тому введення даної заборони не повинно бути несподіванкою для вболівальників, - зазначив генеральний директор стадіону Олександр Атаманенко. - Протягом декількох домашніх матчів «Шахтаря» ми проводили опитування вболівальників, який показав, що лише 35% з них курять. Більш того, 78% вболівальників-курців цілком підтримують нашу ініціативу, спрямовану на пропаганду здорового способу життя, і готові відмовитися від куріння на час матчу!

За словами Олександра Атаманенка, заборона на куріння буде поширюватися абсолютно на всі зони стадіону і діяти в дні футбольних матчів, а основним посилом антинікотинової кампанії є твердження: «Футбол і куріння - несумісні!».

Щоб роз`яснити відвідувачам причини введення заборони і спонукати їх приєднатися до антинікотинового руху, для участі в акції запросили волонтерів проекту «Донецьк без тютюнового диму», які під час домашніх ігор «Шахтаря» в чемпіонаті і Кубку України будуть проводити інформаційну кампанію серед курців шанувальників футболу.

ДОВІДКА: ФК «Шахтар» займає активну соціальну позицію і вже неодноразово заявляв, що «Футбол і куріння - несумісні!». 13 листопада 2010 на зустрічі «Шахтар» - «Металург» (Запоріжжя) був вперше продемонстрований анімаційний ролик про шкоду пасивного куріння. Згодом він був розміщений на офіційному сайті ФК «Шахтар», де доступний для перегляду всім бажаючим за допомогою сервісу YouTube. Створення такого відео стало одним з перших кроків на шляху боротьби з курінням на футбольних матчах.

Футбольний клуб «Шахтар» (Донецьк). Утворений в 1936 році. Перша назва - «Стахановець». З 1946 року - «Шахтар».

«Гірники» чотири рази ставали володарями Кубка СРСР (1961, 1962, 1980 і 1983), двічі команда завойовувала срібні (1975 і 1979) та бронзові (1951 і 1978) медалі чемпіонату СРСР. Ще одне велике досягнення тих часів - перемога в Суперкубку СРСР (1984).

З 1990-х років «Шахтар» успішно виступає в змаганнях незалежної України. Донецька команда п`ять разів вигравала чемпіонат країни (2002, 2005, 2006, 2008 і 2010). «Шахтар» - шестиразовий володар Кубка України (1995, 1997, 2001, 2002, 2004 і 2008), триразовий - Суперкубка країни (2005, 2008 і 2010). Тріумфальним для «Шахтаря» став 2009 рік, коли донеччани стали першими серед українських клубів, завоювавши Кубок УЄФА. У 2011 році авторитетна організація - Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) - визнала «Шахтар» клубом, які досягли найбільшого прогресу в період з 2001 по 2010 рік.

У сезоні-2010/2011 «Шахтар» вийшов в 1 / 4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, що на даний момент є найвищим досягненням команди в єврокубках. Суперник «Шахтаря» на цій стадії визначиться 18 березня.