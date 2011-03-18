В Україні обмежено доступність до опіоїдних аналгетиків

Останнім часом Україна звітує про зменшення обсягів споживання опіоїдних аналгетиків і обмеження їх доступності для пацієнтів.

Про це сьогодні заявили міжнародні експерти на прес-конференції в УНІАН, присвяченій забезпеченню доступу до опіоїдних знеболювальних засобів.

За словами виконавчого директора Міжнародної асоціації паліативної допомоги Ліліани Де ЛІМИ, метою приїзду міжнародних експертів до України є співпраця та підтримка діяльності Української Ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги. “Ми сприятимемо роботі Ліги з урядом України, щоб з’ясувати, які причини того, що споживання цих лікарських засобів знижується. І якщо ми визначимо бар’єри, які перешкоджають, то разом нам потрібно спробувати знайти шляхи подолання цих бар’єрів”, - зазначила Л.Де ЛІМА.

Вона наголосила, що Україна є однією із 62 країн світу, що підписали міжнародні угоди (хартії) щодо доступності опіоїдних аналгетиків для хворих. “Моніторинг виконання Україною цих зобов’язань проводиться міжнародним комітетом з контролю за наркотичними засобами ООН. Це структура, яка на глобальному рівні проводить моніторинг споживання країнами опіоїдних аналгетиків, а також спостерігає, як країни впроваджують двосторонні міжнародні угоди”, - повідомила міжнародний експерт.

Президент Європейської асоціації паліативної допомоги Лукас РАДБРАЧ підкреслив, що у світі є багато рекомендацій щодо ведення тяжкохворих, “керування їхнім болем”.

“Наша асоціація також є розробником. У нас є дуже зрозумілі й прості рекомендації про те, що такі пацієнти мають бути забезпечені доступом до знеболення. Нині ми працюємо разом з ВООЗ над новими керівними принципами щодо доступності опіоїдних аналгетиків. Основна концепція цього нового документа у тому, що уряди країн мають дотримуватися певного балансу – з одного боку, захищаючи населення від втягування до наркотичного споживання, а з іншого боку – мають забезпечити, щоб усі пацієнти, які потребують знеболення, могли ним скористатися”, - зазначив Л.РАДБРАЧ, повідомивши, що вже скоро ВООЗ опублікує російськомовну версію цих рекомендацій. Він також висловив сподівання, що цей документ стане посібником, який дозволить Україні поліпшити стан тяжкохворих та забезпечить їм високу якість життя у останні дні перебування на цьому світі.

У свою чергу президент Української Ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги Василь КНЯЗЕВИЧ повідомив, що в Україні розпочинається рух за достойне проживання останніх днів тяжкохворих. ”Надзвичайно великий масштаб роботи нам необхідно зробити. Щороку в Україні помирає понад 700 тисяч осіб. У яких умовах вони проводять останні дні?.. Не все держава зробила у цьому відношенні і не все робить і суспільство. Створивши Всеукраїнську лігу хоспісної і паліативної допомоги, ми вийшли за межі політики і запрошуємо усіх до роботи щодо вироблення достойної стратегії у цьому питанні”, – сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

На прес-конференції також було зазначено, що понад 160 тис. українців щороку стикаються з онкологіними хворобами, а останнім часом вони часто позбавлені адекватного знеболення, оскільки чимало регламентуючих документів не дозволяють цього зробити. За оцінками експертів, в Україні відповідне медикаментозне знеболення отримують близько лише 20% онкохворих та 3% інших хворих, тоді як за даними ВООЗ, 60% онкохворих страждають на хронічний сильний біль.