Японія – це 5% від Чорнобиля?

Наслідки катастрофи на японській АЕС “Фукусіма-1” за своїми масштабами у 20 разів менші за наслідки аварії Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Про це міністр надзвичайних ситуацій України Віктор БАЛОГА заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Чорнобиль – це вибух реактора. В Японії цього немає. В нас була порушена і конструкція, і оболонка, тому що відбувся вибух. В Японії не порушена конструкція, не порушена оболонка. Це зовсім інший рівень», - сказав В.БАЛОГА.

«Якщо говорити про те, скільки шкідливих речовин було викинуто у Чорнобилі, то це приблизно 300 млн. кюрі (одиниця виміру радіоактивності – УНІАН). Японія – це рівень 5% від Чорнобиля на сьогоднішній день… Це приблизно 15-20 млн. кюрі. Сьогодні небезпека (радіаційна – УНІАН) існує в радіусі 30 км», - зауважив міністр.

Говорячи про потенційну радіоактивну небезпеку в Україні, В.БАЛОГА зазначив, що вітчизняні АЕС мають середньосвітовий рівень безпеки.

«Всі українські станції мають середньосвітовий рівень безпеки. І нема чого переживати. Можете бути в цьому впевнені» - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Японії стався землетрус силою 9,0 балів, який викликав цунамі заввишки більш як десять метрів. Незабаром в тому самому районі сталося ще кілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6,0 балів. Після землетрусу через вихід з ладу систем охолодження було введено режим надзвичайної ситуації на двох АЕС "Фукусіма-1" і “Фукусіма-2”, розміщених у сильно потерпілій від підземних поштовхів і цунамі префектурі Міягі.

Міжнародне агентство з атомної енергії вважає аварію на японській АЕС "Фукусіма-1" найсерйознішою з часів Чорнобильської катастрофи в 1986 році. Група представників МАГАТЕ вестиме спостереження за рівнем радіації в районі аварійної японської АЕС.

