Дитячий центр кардіохірургії отримав сучасне медичне обладнання

Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав новітнє медичне обладнання – два комплекти надсучасних освітлювачів для проведення кардіохірургічних втручань.

Як передає кореспондент УНІАН, завдяки новому обладнанню відтепер у трьох операційних центра можна оперувати одночасно трьох новонароджених.

За словами заступника директора Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України Олени Терещенко у структурі смертності дітей друге місце займають випадки діти, які народжуються з вродженими вадами , зокрема вродженими вадами серця.

«Центр є медичним центром європейського гатунку, рятуються дуже багато дитячих життів. За 2010 рік як і у попередні роки, більшу частину дітей, які народжувалися із вродженими аномаліями серця, рятували у цьому центрі», - зазначила О.Терещенко.

У свою чергу виконуючий обов язки Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Володимир Жовнір зазначив, що за останній рік у центрі виконано 1233 складні операції, підкресливши, що це один з найвищих показників у світі взагалі.

«У Європі в середньому оперують близько 600 дітей за рік, в Україні цей показник перевищено удвічі. Рівень смертності після операцій найнижчий із країн ЄС та США. Завдяки технічному забезпеченню та трьом новим освітлювачам для оперування новонароджених значно покращиться», - зазначив В.Жовнір.

