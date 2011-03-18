Невідкладна допомога при серцевому нападі

Невідкладна допомога при стенокардії

1. Укласти людину, забезпечити притік свіжого повітря.

2. Дати під язик пігулку нітрогліцерину.

3. За відсутності ефекту давати по 1 пігулці кожні 3-5 хв.

4. Якщо біль не пройшов після прийому 4-5 пігулок нітрогліцерину, дати будь-яке знеболююче і терміново викликати швидку допомогу – це може бути початком інфаркту міокарду!

Невідкладна допомога при аритмії

1. Укласти людину, забезпечити притік свіжого повітря.

2. Якщо людина в свідомості, запропонувати йому зробити глибокий вдих і сильно натужитися. Іноді це перериває напад аритмії.

3. Якщо це не допомогло, або людина без свідомості, – зробити масаж області т.з. синуса сонної артерії – для цього треба нажимати (на 1-2 с, не більше!) на шию в 5 см від правого кута нижньої щелепи. Цей спосіб не варто застосовувати у немолодих, оскільки у них вірогідний атеросклероз сонних артерій, і можна порушити цілісність судини.

4. Якщо це не допомогло, а людина без свідомості, і є ознаки порушення кровообігу (синіють губи і є виражена блідість), можна спробувати перервати тахікардію прямим сильним ударом в середину грудної клітки. Цей спосіб виправданий, тільки якщо є небезпека для життя людини.

