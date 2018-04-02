Завтра - важкий і небезпечний "місячний" день: як його пережити

19 березня Місяць підійде до Землі на рекордно близьку відстань - 356,6 тис. км (в середньому 384 тис.). І її можна буде розглянути в деталях неозброєним оком. В інтернеті вже розповзлися історії про те, що кожного разу, коли траплялося таке зближення, слідувала катастрофа. Нібито саме через це в 1992 році на США обрушився ураган Ендрю, який знищив Багамські острови та узбережжя Флориди. А в 2005-му трапився землетрус в Пакистані, який вбив більше 70 тис. чоловік. До речі, японський землетрус теж багато хто пов`язує з наближенням Місяця - мовляв, якщо 11 березня так трусонуло, то чого ж чекати 19-го - в самий пік зближення?

Паніка з інтернету перекочувала і на вулиці: деякі кияни кажуть, що 19 березня з дому - ні ногою. Але вчені запевняють, що зв`язки між наближенням Місяця до Землі і ураганами з цунамі не існує. "Це відбувається регулярно: 2 серпня, 28 вересня і 26 листопада Місяць наблизиться на майже таку ж відстань", - говорить астроном Прикарпатського університету Іван Климишин. "Катаклізми і наближення Місяця ніяк не пов`язані, - погоджується Валерій Клещонок з Астрономічної обсерваторії КНУ ім. Шевченка. - Максимум - припливи і відливи будуть трохи більшими". Але є й інші думки. Американський астроном Річард Нолл вважає, що в момент зближення Землі і Місяця можуть відбуватися непередбачені зміни магнітних полів двох планет, що здатні спровокувати шторми, вулканічну активність і землетруси.

ЛУНА ВПЛИВАЄ. Зате астрологи не сумніваються: саме Місяць став причиною катаклізмів у Японії. "Стихія Місяця - вода, а символ країни Ранішнього Сонця - Овен. Тому не випадково постраждала Японія - і саме від цунамі, - каже Влад Росс. - Вплив Місяця починається задовго до 19 березня. А вже 19 березня напруга піде на спад - поштовхи в Японії припиняться ". Відчують вплив Місяця, на думку астрологів, і люди: у активних буде приплив сил, а в спокійних - їх занепад. Але особливим випробуванням 19 березня стане для жінок, запевняють прихильники ведичної віри (сучасні язичники). "У цей день жінки будуть керуватися емоціями, а не логікою." Прокинуться "всі глибинні страхи. Жінки повинні бути максимально обережними", - говорить волхв Святогор Магур.

Астролог і нумеролог Лілія Романова вважає, що складними будуть аж найближчі чотири дні - 18,19,20 та 21 березня. "Особливо небезпечний день 18 березня. По-перше, це місяць - 15 місячний день, особливість цього дня - спостерігається дуже багато сварок. Це стосується і особистих відносин, і робочих, причому на всіх рівнях. Це може проявитися і природними катаклізмами, навіть там , де їх і не чекали, і урядовими кризами, і техногенними катастрофами. Символи дня - змія і шакал - говорять самі за себе. У відносинах з людьми з`явиться бажання сказати все, що ви про них думаєте, "розставити всіх по місцях". Однак те, що в цей момент вам буде здаватися щирим і наболілим, згодом, коли пристрасті вгамуються, виявиться бурею в склянці і ви, найімовірніше, пошкодуєте про власні слова ", - говорить Лілія.

"Також важлива сама дата 18.03.2011. З точки зору нумерології. Сам день дає в сумі 9 - це час завершення, в тому числі краху і руйнування. Хочете "уціліти ", зберегти те, що вам дороге - постарайтеся в цей день бути максимально доброзичливими і спокійними. Нумерологічне значення дня в цілому відповідає числу 7 - а це жертовність, втрати, відплата, але і нагорода, везіння для тих, хто вчасно допоміг іншому, виявив щедрість, мудрість і справедливість. 19 березня буде вже як би продовженням процесів, що почалися у п`ятницю. Якщо всім нам вдасться зберегти те, що нам дорого, то це закріпиться і навіть примножиться вже в неділю - 20 березня. Також у весь цей період протипоказані хірургічні операції, голковколювання, донорство через повнокров`я органів і різко зниженим згортанням крові. Це загрожує непередбаченою кровотечею, яку важко зупинити, та іншими ускладненнями ", - вважає нумеролог.

ЯК ПЕРЕЖИТИ МІСЯЧНИЙ ДЕНЬ

Поради астрологів:

1. Не укладайте жодних угод, не вкладайте гроші - очікування не виправдаються.

2. Емоційні потрясіння можуть призвести до розлучень і розривів. Постарайтеся відкласти всі серйозні розмови хоча б на кілька днів.

3. 19 березня дуже загостриться інтуїція. Дійте, як вона підказує.

Поради волхвів:

1. Відмовтеся від важкої роботи і будь-яких починань, вони не приведуть до успіху. Особливо це стосується жінок.

2. Займіться духовним очищенням, попостіть за три дні до події і три дні після. Це допоможе безболісно пережити цей день.

3. Впливам Місяця найбільш піддаються жінки. Їм рекомендують день зустріти в медитації або глибокій молитві, уявляйте чатсіше тиху водну гладінь.

4. Окуріть будинок полином або чебрецем, особливо в кутах кімнат. Це очистить дім від негативної енергії.

Лікарі:

1. Емоційно нестабільним людям варто в такі дні дотримуватися режиму дня: лягати і вставати вчасно, не перевантажувати організм важкою і жирною їжею, пити заспокійливі трав`яні настої (меліса, м`ята і т.д.). Дуже небажано вживати навіть неміцний алкоголь, каву, енергетичні напої.

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