Україна відзначить 130-річчя з дня народження О.О.Богомольця

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про відзначення 130-річчя з дня народження видатного українського вченого-медика Олександра Богомольця».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 297 з 373 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові зазначається, що 24 травня виповнюється 130 років з дня народження О.Богомольця. У зв’язку з цим парламент рекомендує уряду створити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на держаному рівні 130-річчя з дня народження вченого.

Також постановою передбачено, що Національний банк України має випустити ювілейну монету у зв’язку з цією пам’ятною датою.