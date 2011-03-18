Україна відзначить 130-річчя з дня народження О.О.Богомольця
16:34, 18 березня 2011Країна
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ВР ухвалила постанову
Верховна Рада України ухвалила постанову «Про відзначення 130-річчя з дня народження видатного українського вченого-медика Олександра Богомольця».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 297 з 373 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
У постанові зазначається, що 24 травня виповнюється 130 років з дня народження О.Богомольця. У зв’язку з цим парламент рекомендує уряду створити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на держаному рівні 130-річчя з дня народження вченого.
Також постановою передбачено, що Національний банк України має випустити ювілейну монету у зв’язку з цією пам’ятною датою.
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