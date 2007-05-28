Спека в Україні непокоїть лікарів

Надзвичайне підвищення температури, котре вже другий тиждень поспіль простежується в Україні, викликало неабияке занепокоєння лікарів. У такі дні частішають випадки складних захворювань, котрі нерідко закінчуються летальними наслідками. Особливо турбує медиків стан здоров’я осіб літнього віку, людей з серцево-судинними захворюваннями та дітей. Тому фахівці Міністерства охорони здоров’я розробили низку рекомендацій, котрі полегшать працю та відпочинок людей, а також допоможуть подбати про стан здоров’я.

Перш за все, лікарі радять обмежити перебування на сонці. Особливо це стосується осіб літнього віку, а також тих, хто вживає ліки, зокрема сульфаніламідні препарати, біологічно активні добавки, гормональні препарати тощо.

Важливо підтримувати належний водний баланс. Для цього слід за добу випивати не менше 3 л води з соком лимону або квасу. Від солодкої води може підвищитися артеріальний тиск. А вживання алкогольних напоїв категорично заборонено.

Варто пам’ятати, що всюдисущими супутниками спеки є сонячний та тепловий удари. Значне перегрівання організму супроводжується порушенням водно-електролітного обміну, порушеннями циркуляції крові, набряками та крововиливами в мозок. Поява деяких з перелічених симптомів: загальна слабкість, головний біль, запаморочення, шум у вухах, сонливість, спрага, нудота, гіперемія шкірного покриву, прискорені пульс та дихання, підвищення температури тіла, загальмований психічний стан або психомоторне збудження, втрата свідомості, судоми – свідчать про появу загрози для життя. Якщо у вас почнуть з’являтися ці симптоми, не ризикуйте життям, а негайно викликайте швидку. Краще зайвий раз перестрахуватися та зберегти здоров’я й життя.