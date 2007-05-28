Україна вшанувала пам’ять жертв СНІДу

У Всесвітній День пам’яті померлих від СНІДу Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД, спільно з МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» провели у 44 містах країни сьому щорічну акцію пам’яті жертв інфекції. Цього року акція пройшла під гаслом «Згадай моє ім’я».

Як повідомляє УНІАН, за словами заступника голови Координаційної ради ВБО “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” Дмитра ШЕРЕМБЕЯ, мета акції – не тільки вшанувати пам’ять померлих від СНІДу, а й привернути увагу суспільства до проблем поширення епідемії ВІЛ/СНІД, дискримінації та порушення прав ВІЛ-позитивних громадян України.

У рамках акції 20 травня регіональні представництва, обласні відділення та ініціативні групи Мережі провели різноманітні заходи в пам’ять людей, життя яких забрала епідемія: прес-конференції, концерти, ходи зі свічками, панахиди, експозиції пам’ятних полотен з квітів. Важливою складовою акції стала просвітницька робота з метою профілактики ВІЛ/СНІД, розповсюдження інформаційних матеріалів серед населення.

Зокрема, в Києві ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» спільно з партнерськими організаціями провели церемонію біля меморіалу з молебнем. Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді разом з ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» провели акцію «Згадай моє ім’я!», в рамках якої відбулись інформаційний ярмарок, виступи творчих колективів, виставка квітів, запуск кульок з іменами померлих від СНІДу.

Виконавчий директор МБФ “Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні” Андрій КЛЕПІКОВ повідомив, що сьогодні Україна займає одне з перших місць в Європі за темпами поширення ВІЛ/СНІД. Лікувальними програмами охоплюється все більше людей з ВІЛ-інфекцією, але при цьому від СНІДу все ж помирають. В нашій країні, за його даними, лікується 5 тис. 544 ВІЛ-позитивних пацієнтів, із них 74%, а саме 4 тис. 121 пацієнт – за рахунок ліків, які надає міжнародний Альянс. Завдяки лікуванню спостерігається тенденція зменшення приросту смертності від СНІДу. Так, в 2005 р. він становив 23%, в 2006 р – 6%. “Це означає, що ліки дають реальну користь для людей”, - наголосив А.КЛЕПІКОВ.

Водночас були висловлені різні думки щодо застосування програми замісної терапії у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІД. На переконання А.КЛЕПІКОВА, більшість людей помирає через інфекцію чи хвороби, що її супроводжують, бо в країні бракує саме замісної терапії для ВІЛ-позитивних споживачів ін’єкційних наркотиків. Водночас, заступник міністра охорони здоров’я зі зв’язків з Верховною Радою України та іншими органами державної влади Валерій ІВАСЮК принципово не погодився з цим твердженням. Він підкреслив, що фізична та психічна залежність від наркотиків невиліковна, “тому замісна терапія в чистому вигляді – це свідома підміна понять, і ніякої терапії немає, ніхто нікого не лікує”. На його переконання, впроваджувати необхідно програму замісного способу введення наркотиків, але не замісну терапію. “От в цьому є позитивний сенс, бо вживання наркотиків через ін’єкцію – це ризик отримання інфекції, що передається з кров’ю. Змінити спосіб введення з ін’єкційного або не допустити такого способу введення і переконати людину перейти на інший спосіб введення – через рот або через дихальні шляхи. Це сравді певна профілактика передачі СНІДу шляхом ін’єкцій”, - підкреслив В.ІВАСЮК.

Згідно з матеріалами, оприлюдненими на прес-конференції, за даними Українського центру профілактики та боротьби зі СНІД станом на 1 березня 2007 року в Україні зареєстровано 121 тис. 449 ВІЛ-позитивних осіб, 22 тис. 935 осіб захворіли на СНІД, 12 тис. 521 - померли від СНІД. За оцінками ВООЗ, сьогодні з ВІЛ-інфекцією в Україні живуть 377 тис. 600 людей, що становить 1,46 % дорослого населення. Також на прес-конференції зазначалось, що в останні роки ВІЛ/СНІД поширюється трьома шляхами: через кров, статеві стосунки та від матері до дитини.

Довідка УНІАН. Уперше Всесвітній День пам’яті померлих від СНІДу, було відзначено у 1983 році в американському місті Сан-Франциско. Організаторами акції стали люди, яких особисто торкнулася епідемія. З того часу щороку кожну третю неділю травня мільйони осіб у всьому світу відзначають цей день.

У більшості регіонів України зростає кількість інфікованих та хворих на СНІД, а також померлих від цієї хвороби. Станом на 1 травня 2007 року кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під диспансерним наглядом в Україні, становить 74 569 осіб. Показник поширеності ВІЛ-інфекції дорівнює 159,5 на 100 тис. населення. У 7711 ВІЛ-інфікованих осіб хвороба досягла кінцевої стадії - СНІД. Показник поширеності СНІДу дорівнює 16,5 на 100 тис. населення.

Антиретровірусну терапію станом на 01.05.2007 отримує 5544 хворих з розвинутою стадією ВІЛ-інфекції, з них за кошти державного бюджету - 1423 хворих.

На сьогодні усі діти, які перебувають на диспансерному обліку і потребують антиретровірусної терапії, отримують її (718 дітей).