Гіпнотизерів в Україні саджатимуть до в’язниці

16:41, 28 травня 2007
Країна
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Український парламент запровадив кримінальну відповідальність

Український парламент запровадив кримінальну відповідальність за здійснення масових лікувальних сеансів із застосуванням гіпнозу і подібних методів впливу.

 Законопроект про внесення змін до деяких законів щодо заборони здійснення лікувальних сеансів із застосуванням гіпнозу підтримали 244 народні депутати.

Документом установлюється кримінальна відповідальність терміном до 4 років або штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімальних прибутків громадян за застосування методів психічного або біоенергетичного впливу на свідомість людини.

За застосування методів психічного або біоенергетичного впливу на свідомість людини за допомогою телебачення і радіомовлення встановлене покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

Запроваджено заборону на рекламу масових лікувальних сеансів із застосуванням гіпнозу, здійснення і трансляцію по радіо і телебаченню масових лікувальних сеансів з використанням гіпнозу й інших подібних методів впливу.

У 2004 році Міністерство охорони здоров’я ініціювало повторний розгляд у Раді заборони масових сеансів гіпнозу. У листопаді 2004 Верховна Рада відхилила в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законів України про заборону здійснення розрахованих на масову аудиторію лікувальних сеансів гіпнозу.

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