В Україні більшає інвадідів із розладами зору

В Україні за останні 10 років в 3,5-4 рази збільшилася кількість осіб, які щорічно визнаються інвалідами, при цьому інвалідність по зору становить 12,5-22%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедрою Харківського державного медичного університету Павло БЕЗДІТКО на прес-конференції в УНІАН.

За словами П.БЕЗДІТКА, основною причиною погіршення зору у літніх людей стає вікова макулярна дегенерація. «У Західній Європі і США приблизно 50% сліпоти викликає макулярна дистрофія. Нині в Європі налічується 18,5 мільйона пацієнтів зі склеротичною дистрофією».

Доктор медичних наук уточнив, що вікова макулярна дистрофія є захворюванням, яке характеризується поступовим зниженням зору і порушенням якості зорової функції. П.БЕЗДІТКО вважає, що в результаті старіння населення це захворювання стає однією із серйозних медичних і соціальних проблем.

«При дегенерації макули спочатку з`являється підвищена чутливість до світла, потім затуманення зору, порушення контуру навколишніх предметів. З часом розвивається більш виражене погіршення центрального зору, що викликає складнощі при читанні: у центрі поля зору з`являється пляма з розмитими контурами. На пізніх стадіях захворювання людина вже не може розрізняти межі зовнішності співрозмовника. Все, що вона бачить - це грубі контури і контрасти освітлення, а з часом може настати повна сліпота», - пояснив він.

Офтальмолог рекомендує використовувати для профілактики цього захворювання препарати, які містять антиоксиданти, вітаміни і мінерали. За його словами, такі препарати використовуються як фонова терапія при лікуванні катаракти, глаукоми, короткозорості, дистрофії сітчастої оболонки ока.