Парламент вніс зміни до Закону про лікарські засоби
16:46, 28 травня 2007Країна
0
Верховна Рада України внесла зміни Закону України «Про лікарські засоби»
Верховна Рада України внесла зміни до статті 14 Закону України «Про лікарські засоби».
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону “Про внесення змін до статті 14 Закону України “Про лікарські засоби” проголосували 246 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Підготовлений до другого читання законопроект встановлює, що державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів буде очолювати Головний державний інспектор України, який призначатиметься і звільнятиметься з посади Кабінетом міністрів України за поданням міністра охорони здоров’я України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter