Парламент вніс зміни до Закону про лікарські засоби

Верховна Рада України внесла зміни до статті 14 Закону України «Про лікарські засоби».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону “Про внесення змін до статті 14 Закону України “Про лікарські засоби” проголосували 246 із 255 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Підготовлений до другого читання законопроект встановлює, що державну інспекцію з контролю якості лікарських засобів буде очолювати Головний державний інспектор України, який призначатиметься і звільнятиметься з посади Кабінетом міністрів України за поданням міністра охорони здоров’я України.