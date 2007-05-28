Електронний реєстр ветеранів війни допоможе кращому їх лікуванню

МОЗ ініціювало підготовку проекту державної програми медико-соціального захисту ветеранів війни на період до 2011 року. Мета проекту - поліпшення якості надання медичної допомоги ветеранам війни.

Рішення про це ухвалено на колегії міністерства, присвяченій медичному забезпеченню ветеранів війни. У рамках цієї програми до кінця року буде створено електронні паспорти на кожного ветерана, де буде відображено стан його здоров`я і спрогнозовано розвиток того чи іншого захворювання. Такий електоронний реєстр дасть можливість поліпшити обслуговування цієї категорії громадян. З 1 січня наступного року буде збільшено норми грошових витрат у лікувально-профілактичних закладах для ветарнів війни.