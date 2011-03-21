Українців закликають прийняти японських дітей

Всеукраїнський благодійний фонд «Зоряна мрія» закликає українців відгукнутися на біду в Японії і прийняти японських дітей на період небезпеки, що зберігається, і відновлення регіонів, які постраждали від землетрусу.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН зверненні фонду «Зоряна мрія» до благодійних і громадських організацій України.

«У ці дні в Японії осиротіли діти. Для нас це великий біль! Ми не можемо залишатися осторонь біди, що трапилася з дружнім народом. Йдеться не лише про осиротілих дітей, але й про всіх дітей Японії. Коли ми в Україні заявляємо, що чужих дітей не буває, ми повною мірою повинні підтвердити це справою, і сказати, що на планеті Земля чужих дітей теж немає! Ми всі однакові перед Богом і перед природою, стихія не розбирає країни і народи, тому Всеукраїнський благодійний фонд «Зоряна мрія» звернувся до посла Японії в Україні з пропозицією розмістити 10 японських дітей і 1 дорослого в учбово-виховній установі дитячому будинку «Колиска дитячої надії» (Київська область), який знаходиться на повному забезпеченні фонду», - йдеться у зверненні.

Як запевнили у фонді, «враховуючи наші можливості і малогабаритність недержавного дитячого будинку, ця кількість дітей може комфортно бути розміщена і забезпечена усім необхідним на весь час перебування у наших стінах».

«Ми звертаємося до всіх благодійних і громадських організацій України, до громадян нашої країни відгукнутися на біду японського народу і запропонувати свої послуги з розміщення японських дітей на період небезпеки і відновлення регіонів, які постраждали від землетрусу», - наголосили у фонді «Зоряна мрія».

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про готовність України прийняти 250 японських дітей у Міжнародному дитячому центрі «Артек».