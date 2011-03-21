Сумщина: на «Репродуктивне здоров’я» виділять 4 млн

У Сумській області цього року на реалізацію заходів у рамках регіональної програми «Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року» заплановано виділити понад 4 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила заступник голови Сумської облдержадміністрації Тамара ІЩЕНКО.

За її словами, у 2011 році, згідно з програмою «Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року», понад 2 млн. грн. виділять з обласного бюджету, а ще близько 2 млн. грн. – з місцевих бюджетів та позабюджетних джерел.

«Планується придбати апарати для проведення ультразвукових досліджень для обласного перинатального центру, Роменської та Шосткінської центральних районних лікарень, реанімаційний автомобіль з сучасним обладнанням для обласної виїзної акушерської бригади. Крім того, з метою дошлюбного консультування буде розширено мережу «Клінік, дружніх до молоді», – повідомила Т.ІЩЕНКО.