Ковбасний цех поряд із паличкою Коха, або як «медична мафія» ділить Крим

Україна вже кілька років поспіль стабільно посідає друге місце в Європі (після Росії) за кількостю випадків захворювання туберкульозом. При цьому, на фоні зростання захворюваності в країні, невпинно скорочується кількість місць для лікування недуги - у довгострокову аренду різним комерційним структурам передаються цілі санаторії, спеціалізовані на лікуванні туберкульозу.

До Криму, як відомо, ось вже кілька століть поспіль їдуть лікуватися хворі на туберкульоз люди. Це й недивно, ажде клімат Південного берега Криму як найкраще краще підходить для лікування туберкульозу. В спадок від СРСР півострів отримав мережу спеціалізованих на лікуванні туберкульозу медустанов. За лікувальним напрямком курорти Південного берега не мали аналогів у далекому зарубіжжі! Але останні декілька років ця унікальна спадщина зазнає атак комерсантів і місцевих рад. Зазіхання на території розташованих в прибережній зоні санаторіїв подібні до стихійного лиха. Якщо цей процес не зупинити, то, не виключено, що через кілька років у Криму ніде буде лікуватися від туберкульозу не лише іноземцям, а навіть українцям.

Дерибан і там, і тут

Скільки протитуберкульозних санаторіїв було в Криму після розвалу СРСР, зараз важко підрахувати. В усякому разі, представникам Міністерства охорони здоров`я Криму було важко відповісти на це питання. За словами головного фтизіатра МОЗ АРК Євгенія Охоти, нині в Криму 13 протитуберкульозних санаторіїв перебувають у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров`я України, ще 3 санаторії – в підпорядкуванні МОЗ Кримської автономії (серед них і санаторій «Симеїз»).

Не так давно в Криму вибухнуло відразу декілька земельних скандалів, пов`язаних з медустановами. Так, гектара землі мало не позбувся протитуберкульозний санаторій для дорослих «Долосси» (земля санаторію була передана одній з комерційних фірм, але дерибан не вдався – втрутилася прокуратура), без 6 гектарів землі мало не залишився дитячий протитуберкульозний санаторій ім. Боброва в Алупці (єдиний в Україні, де оперують і здійснюють реабілітацію дітей, котрі страждають на кістковий туберкульоз!). Благо, журналісти здійняли галас з приводу рішення алупкинських депутатів «відчикрижити» землі дитячого санаторію! Після перевірки низки публікацій, що з`явилися на цю тему в ЗМІ, тодішній прокурор Криму Віктор Шемчук вніс протест на рішення Алупкинської міськради. «Що стосується Алупки, то у них там взагалі унікальна ситуація. Не хотілося би вживати такі вирази, але купка тамтешніх депутатів творить, що в голову взбреде. Вони ухвалюють, наприклад, рішення про анулювання державного акту на землю, виданого держпідприємству, що перебуває у віданні Міністерства охорони здоров’я. Потім беруть і позбавляють цей дитячий санаторій 6 гектарів парку, плануючи «виручену землю» роздати під особисте котеджне і дачне будівництво. Це ж дурість несусвітня», - говорив тоді з приводу підприємливих алупкинських депутатів В.Шемчук (цитується з газети «Перша кримська»).

Головний фтизіатр Криму ситуацію навколо санаторію Боброва коментувати відмовився, пославшись на те, що медустанова перебуває в підкоренні МОЗ України, а не Криму. «Санаторій Боброва - це санаторій МОЗ України, ми не займаємося ним», - сказав головний кримський фтизіатр. Щодо інших санаторіїв, котрі опинилися в епіцентрі земельних скандалів, Є.Охота теж не був особливо багатослівним. «Ні, це не моя компетенція, вони нам не підкоряються, тому я не можу тут що-небудь сказати», - зазначив головний фтизіатр МОЗ Криму. При цьому на питання, що відбувається з санаторіями, які перебувають у підпорядкуванні кримського МОЗ, Є.Охота заявив, що з ними все гаразд.

З головним фтизіатром півострова не згоден Леонід Пілунський - депутат парламенту Криму, лідер Кримської організації Народного Руху України. За його висловлюванням, зараз на півострові орудує «медична мафія», яка не без участі місцевих рад перерозподіляє землі і приміщення протитуберкульозних санаторіїв. «Відбувається цілеспрямоване знищення протитуберкульозних установ у Криму. І це буквально під час пандемії!.», - говорить Л.Пілунський.

Як приклад - дитячий санаторій «Крим» в Алупці. «В 1999 році дитячий санаторій «Крим» в Алупці передається в підкорення протитуберкульозному санаторію «Симєїз» в Симєїзе, і три роки тому дитячий санаторій («Крим») продається!», - говорить депутат. Зараз на місці санаторію, розказує Л.Пілунський, триває будівництво, і це при тому, що передача санаторію комерційній фірмі здійснювалася без необхідних для цього документів. «Санаторій ліквідовано – продано. Там будують, здали вже дві будівлі під дахом, тобто, там немає жодних туберкульозних хворих. І це все відбувається з порушенням двох статей, зокрема, Закону про курорти», - відзначає депутат.

Накинули оком і на поліклініку

Зазіхання відбуваються не тільки на «золоті землі» лікувальних установ, розташованих на Південному березі, «під обстріл» потрапляють і медустанови в столиці Криму – в центрі Сімферополя земля теж недешева.

Наприклад, минулого року Сімферополь мало не позбувся міської протитуберкульозної поліклініки. Кримське МОЗ запропонувало впроваджувати так звану «Дот-стратегію. Замість єдиної протитуберкульозної поліклініки, розташованої в самому центрі Сімферополя, хворих на туберкульоз фтизіатрам було запропоновано лікувати за міжнародними стандартами, а саме - приймати їх у звичайних поліклініках. Л.Пілунський пояснює цю ініціативу МОЗ Криму зовсім не турботою про хворих. «Плювали вони на туберкульозних хворих! Протитуберкульозна поліклініка в Сімферополі - що це таке? Це двоповерхова будівля, близько двох тисяч квадратних метрів приміщення, генеральський будинок початку 20 століття, і близько двох гектарів землі в центрі міста», - говорить він.

Поліклініку громадськість поки що відстояла. Правда, після ажіотажу МОЗ Криму заявило, що ніхто поліклініку не збирався закривати. Так, просто ремонт хотіли провести.

До речі, щодо ремонту. Ось в обласній дитячій інфекційній лікарні, розказує Л.Пілунський, за паперами зроблено капітальний ремонт більш ніж на два мільйони доларів. А насправді в лікарні обвалюються стіни - капремонту там зроду не було - при цьому не так давно до медустанови зробили прибудову і відкрили ковбасний цех. І це поряд з інфекцією!

Загалом, «медична мафія» демонструє активність в Криму, і, схоже, простори її діяльності обмежуються не тільки протитуберкульозними санаторіями. «Всі головлікарі займаються бізнесом. Вони займаються розпродажем і знищенням санаторіїв у Криму, протитуберкульозних у тому числі. А зараз вони взялися за онкологію!», - говорить Л.Пілунський. To be continued?

Людмила СКІПІНА (Крим), спеціально для УНІАН.