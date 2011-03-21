Погода в Україні на завтра

Завтра в Україні опади не очікуються, лише вдень на заході місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у західній частині подекуди туман, повідомили УНІАН в Украгідрометцентрі.

Вітер переважно західний, 3-8 м/с, у південній частині північний, 7-12 м/с, у Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на півночі Лівобережжя до 8° морозу; вдень в Україні 5-10° тепла, у західних областях до 13°. У Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області у вівторок опади не очікуються. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 8-10° тепла.