Більшість споруд в Україні не сейсмостійкі – експерт

Більшість споруд на території України проектувалися без урахування сейсмічної небезпеки, внаслідок чого вони не захищені від можливих сейсмічних дій, тобто є сейсмічно уразливими.

Про це в інтерв`ю «Дзеркалу тижня. Україна» (№10, 19 - 25 березня 2011 р.) розповів заступник директора Інституту геофізики НАН України Олександр КЕНДЗЕРА.

«На картах, створених для будівництва різних типів споруд, показано зони сейсмічної бальності. Зокрема столиця України м. Київ перебуває у 5-6-бальній зоні, а Закарпатська, Одеська області - у 8-бальній, Кримський півострів - у 8-, 9- і навіть 10-бальній», - повідомив учений.

«На жаль, парадокс полягає в тому, що на територіях із відносно низьким рівнем природної сейсмічної небезпеки, до яких належить Україна, більшість споруд проектують не сейсмостійкими, внаслідок чого вони не є захищеними від потенційно можливих сейсмічних впливів, тобто є сейсмічно уразливими», - сказав він.

О.КЕНДЗЕРА зазначив, що небезпека землетрусів в Україні існує. «До 70-х років минулого століття вважалося, що на материкових плитах не може бути сильних землетрусів, - тепер уже доведено, що це можливо. Так, у минулому столітті сильні землетруси виникали на платформах: Північно-Американській (на Канадському щиті) - М = 6,8.; Північно-Африканській - М = 7,1; Південно-Китайській - М = 7,8; Туранській плиті (Туркменія) – М = 7,0 - 7,3 та ін.», - повідомив науковець.

При цьому землетруси в Україні фіксуються постійно. «Що стосується України, то практично по всій її території вже реалізувалася велика кількість землетрусів. У південній частині східних Карпат є сейсмічна зона Вранча, яка генерує сильні землетруси, котрі час від часу стрясають практично всю Україну. На нашій території є багато тектонічних розломів, які також можуть генерувати землетруси. Сейсмічна активність на території України проявляється й тепер. Так, 14 січня 2011 року стався невеликий землетрус (М = 3,9) поблизу м. Кривий Ріг», - додав О.КЕНДЗЕРА.